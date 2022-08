Malinovskyi illude l’Atalanta | il Milan strappa l’1-1 a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 agosto 2022). È la serata di Ruslan. Sembrava non la dovesse nemmeno giocare, Atalanta-, tra la ricerca di “qualcuno che faccia più di 6 gol” e quelle storie della moglie Roksana che sapevano di addio. E invece la storia è diversa: l’ucraino è titolare, Gasperini lo lancia. E lui risponde come meglio non potrebbe: con il suo sinistro che sblocca la partita. Il pareggio di Bennacer sancisce l’1-1 finale, che contro i campioni d’Italia può anche essere soddisfacente. Ma è Ruslan a prendere la copertina, applaudito da tutto il Gewiss. Il futuro è ancora aperto, ma il presente vede l’ex Genk tra i principali artefici della buona prestazione offensiva: occasioni da sfruttare meglio, con Zapata ancora fermo ad un solo gol nelle ultime 14. Anche i numeri casalinghi non sorridono, visto che la vittoria manca dal 28 febbraio. Per ...