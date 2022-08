CalcioWeb : Pesante ko del #Toronto in MLS contro l'Inter Miami: non basta una magia di #Insigne | VIDEO - sportli26181512 : Magia di #Insigne ma non basta: il Toronto perde contro l'Inter Miami di #Higuain: Una scivolata volante dell'ex Na… -

Siamo il Napoli

Non basta infatti ladell'ex Napoli alla formaizone di Bradley che viene sconfitta in ..., in campo dal primo minuto con Bernardeschi e Criscito , risponde alla rete di Mota ma al 44' è ...Non è bastata, questa volta, al Toronto FC l'ennesima prodezza di Lorenzoper raccogliere punti nella trasferta in Florida contro l' Inter Miami di Gonzalo Higuain nella gara di Mls disputata in ... Insigne, che magia in MLS: destro da urlo con l'Inter Miami (VIDEO) Pesante sconfitta del Toronto nell’ultima giornata di MLS. Non è un buon momento per Bernardeschi e compagni, reduci da un solo punto conquistato nelle ultime due giornate che ha complicato la corsa i ...La palla s'impenna e, da fuori area, arriva la conclusione al volo di Insigne in scivolata, con la sfera a insaccarsi nell'angolino basso. Una rete meravigliosa, che però risulterà inutile. Già prima ...