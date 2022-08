Madonna sulla cover di “Paper”, baci con la lingua e scatti trasgressivi (Di domenica 21 agosto 2022) Madonna è stata scelta per la cover e il servizio principale di Paper, la rivista statunitense che si occupa di moda, musica e cinema. La popstar, da poco 64enne, non ha mai smesso di stupire i fan grazie ai suoi look eccentrici e spesso trasgressivi. E anche questa volta non è stata da meno. Paper l’ha ritratta, infatti, in pose decisamente hot. “Viviamo tra la vita e la morte…….e queste pagine – ha scritto sui social condividendo gli scatti con gli oltre 18 milioni di follower -. Questa volta non andiamo avanti…….festeggiamo!”. Per scattare le fotografie Madonna ha indossato una parrucca rosa, calze a rete nere e scarpe con tacchi vertiginosi. Circondata da giovani e bellissimi modelli e modelle, si è mostrata perfettamente a suo agio mentre leccava il petto di un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 21 agosto 2022)è stata scelta per lae il servizio principale di, la rivista statunitense che si occupa di moda, musica e cinema. La popstar, da poco 64enne, non ha mai smesso di stupire i fan grazie ai suoi look eccentrici e spesso. E anche questa volta non è stata da meno.l’ha ritratta, infatti, in pose decisamente hot. “Viviamo tra la vita e la morte…….e queste pagine – ha scritto sui social condividendo glicon gli oltre 18 milioni di follower -. Questa volta non andiamo avanti…….festeggiamo!”. Per scattare le fotografieha indossato una parrucca rosa, calze a rete nere e scarpe con tacchi vertiginosi. Circondata da giovani e bellissimi modelli e modelle, si è mostrata perfettamente a suo agio mentre leccava il petto di un ...

