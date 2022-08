“Ma guarda che t…che hai!” Hater choc sulla famosa vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 21 agosto 2022) Teresanna Pugliese, critiche sferrate ma la risposta è a tono. Per l’ex volto di UeD, oggi influencer di spicco tra le più seguite è tempo di dare le risposte giuste che mettono tutti a tacere. Ci hanno provato glia scuotere il suo animo, ma come di consueto, Teresanna sa sempre trovare il modo giusto per non cadere di stile. Teresanna Pugliese, critiche sul fisico. Anche l’influencer alle prese con lo body shaming sollevato dagli. Ma per lei non è tempo di abbassarela guardia e la risposta arriva a tono. Sarebbe accaduto a partire da una foto condivisa sui social. Lei splendida in costume con occhiali in bella vista. Teresanna Pugliese, critiche sul fisico dopo quella foto. Lei replica a tono Ma le attenzioni sono cadute su ben altro rendendo l’occasione ghiotta per gliche hanno sottolineato: “t*tte ...