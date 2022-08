Lorena Wiebes è campionessa europea! Balsamo 2a

(Di domenica 21 agosto 2022) Era la favorita numero uno e non ha deluso le aspettative:ha conquistato il campionato europeo in linea con una delle sue solite volate stratosferiche. L’olandese si è dimostrata ancora una volta la velocista più forte nelle volate secche. LEGGI ANCHE: Europei ciclismo su pista Monaco 2022: il medagliere finale Un ottimo lavoro del treno italiano nell’ultimo chilometro non è bastato, ma lamondiale in carica Elisaha comunque conquistato la medaglia d’argento. Laha preso la sua ruota anticipando il lancio della volata, dopo che il suo treno aveva avuto più difficoltà rispetto al nostro. Il bronzo è sempre azzurro: Rachele Barbieri, dopo le meravigliose medaglie sulla pista, ha conquistato il terzo posto in questa gara lanciando la volata alla sua ...

