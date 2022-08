Lo Stato Sociale fa ballare Borgo Ferrovia | successo per il concerto dei “regaz”

(Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dieci anni. Dieci lunghissimi anni dall’uscita di “Turisti della Democrazia” il primo disco de Lo. Album che portò alla ribalta mondiale i “”. Nel tour, una delle tappe ha toccato il capoluogo nel cartellone dell’Avellino Summer Fest. Tappa aper il gruppo emiliano. Ad introdurre gli artisti il sindaco di Avellino Gianluca Festa, l’Assessore al Patrimonio Stefano Luongo insieme agli assessori Giuseppe Negrone e Antonio Genovese. Uno spettacolo di musica, colori e racconti tra il nostalgico e l’ironia. Sul palco Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi, Alberto Guidetti, Enrico Roberto e Francesco Draicchio hanno incantato il pubblico irpino e non. Dapprima l’apertura affidata a Berlino84 e poi al gruppo sannita dei Botanici. Tante le ...

