Liverpool | Salah | “Bisogna reagire | siamo concentrati sulle prossime partite”

(Di domenica 21 agosto 2022) La stella del, Momo, ha parlato ai microfoni di Sky Sports in vista del match contro il Manchester United, valido per la terza giornata di Premier League 2022/2023: “La stagione non è iniziata come speravamo, ma tutto ciò fa parte del calcio. Serve. Abbiamo lasciato per strada quattro punti nelle prime due giornate. Può succede, dobbiamo semplicemente andare avanti. La squadra vuole mostrare nuovamente il suo calcio ed è concentrata esclusivamente. D’altronde il passato non può essere cambiato“. SportFace.

Tridente offensivo composto da Salah, affiancato da Diaz e Firminho. Le probabili formazioni di Manchester United - MANCHESTER UNITED (4 - 2 - 3 - 1): De Gea, Malacia, Varane, Maguire... Tanti, tantissimi i fenomeni che scenderanno in campo all'Old Trafford ma, tra tutti, spicca naturalmente Momo Salah. Il numero 11 del Liverpool è il miglior marcatore all time della sfida, alla pari...