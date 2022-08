LIVE Serie A | Empoli-Fiorentina 0-0 | Vicario dice di no a Ikoné In serata Bologna-Verona

Laky67M : Atalanta-Milan, le probabili formazioni e dove vederla | La Diretta - sportli26181512 : LIVE Napoli-Monza 0-0: sinistro verso la porta di Lozano, di poco oltre il palo - sportli26181512 : LIVE #Empoli-Fiorentina 0-0: inizia la gara - Fantacalcio : #NapoliMonza GOL! Splendido destro a giro di #Kvaratskhelia che sblocca il match! 1-0 ? #votiliveFANTACALCIO ?… - VivInterNews : RT @internewsit: LIVE Serie A, Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza: gli aggiornamenti - -

Allo stadio Maradona, il match valido per la 2ª giornata diA 2022/2023 tra Napoli e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona, Napoli e Monza si affrontano nel match valido per la 2ª giornata dellaA 2022/23.Allo stadio Gewiss, il match valido per la 2ª giornata diA 2022/2023 tra Atalanta e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Gewiss, Atalanta e Milan si affrontano nel match valido per la 2ª giornata dellaA 2022/...premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live 38' - Intervento di Caprari ai danni di Kim, giallo per l'ex Verona. 37' - Ripartenza del Napoli con Kvaratskhelia ...Di seguito la rassegna degli episodi da moviola nella domenica del secondo turno di Serie A: sotto i riflettori Napoli-Monza, Empoli-Fiorentina e Bologna-Verona.