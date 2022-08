LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: si alza il vento! Betlehem in fuga, Paltrinieri guida il gruppo (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 10.50: Ora è Acerenza a fare l’andatura nel gruppo inseguitore, Betlehem non si ferma al rifornimento ma qualcosa sta perdendo 10.48: Leggermente aumentato il vento, almeno qui a riva. Potrebbero cambiare le condizioni 10.46: In campo femminile sono Valdes, Muller e Taddeucci davanti 10.41: Paltrinieri si è portato in testa al gruppo e aumenta il ritmo, forse inizia il vero inseguimento al fuggitivo 10.40: Circa 40? il vantaggio di Betlehem sul gruppo 10.38: De Valdes sempre in testa alla gara femminile. Non lontane Gabbrielleschi e Taddeucci 10.35: Prende sempre più corpo la fuga di Betlehem, ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 10.50: Ora è Acerenza a fare l’andatura nelinseguitore,non si ferma al rifornimento ma qualcosa sta perdendo 10.48: Leggermente aumentato il vento, almeno qui a riva. Potrebbero cambiare le condizioni 10.46: In campo femminile sono Valdes, Muller e Taddeucci davanti 10.41:si è portato in testa ale aumenta il ritmo, forse inizia il vero inseguimento al fuggitivo 10.40: Circa 40? il vantaggio disul10.38: De Valdes sempre in testa alla gara femminile. Non lontane Gabbrielleschi e Taddeucci 10.35: Prende sempre più corpo ladi, ...

