Live Napoli-Monza 2-0 Kvara va vicino anche al raddoppio

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Napoli, #Ndombele è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche - GoalItalia : ?? LIVE SU TWITCH DALLE 17?? Transfer Talk con @MarcoSantiii e @romeoagresti ?? Countdown #Depay e si avvicina semp… - MCriscitiello : Napoli, ecco Raspadori @tvdellosport tutto live su #sportitalia - internewsit : LIVE Serie A, infortunio per un ex Inter a Napoli: cambio obbligato - - calciomercatoit : ?? 46' - Sono iniziati i secondi tempi! ???Empoli-Fiorentina 0-0 LIVE Napoli-Monza 2-0 LIVE -

DIRETTAMONZA (RISULTATO2 - 0): KVARA - OSIMHEN, CHE UNO - DUE! Cresce la pressione offensiva delcon il passare dei minuti ma per sbloccare il risultato contro il Monza serve una prodezza ...Allo stadio Maradona, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,e Monza si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiMonza 2 - 0 MOVIOLA 1 ' Fischio d'inizio: si parte! ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live 46' - Cambio all'intervallo nel Monza: fuori D'Alessandro e dentro Molina. 19.35 - SI RIPARTE. INIZIA LA RIPRESA!