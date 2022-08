LIVE – Napoli-Monza 0-0: azzurri subito pericolosi (Di domenica 21 agosto 2022) Il Napoli è pronto a scendere in campo contro il Monza per la seconda giornata di Serie A. Questa volta gli uomini di Luciano Spalletti giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona davanti ai loro tifosi. Molti i nuovi innesti che vivranno per la prima volta l’emozione di calpestare l’erba dell’impianto sportivo di Fuorigrotta. Di seguito il LIVE del match: Tweets by sscNapoli FOTO: Getty Images, Kvaratskhelia Formazioni ufficiali Napoli-Monza Tramite il profilo ufficiale Twitter la SSC Napoli ha rivelato quali sono le scelte del tecnico di Certaldo per questa partita contro il Monza delle 18:30. Luciano Spalletti ha ripetuto la medesima formazione della partita al Bentegodi contro il Verona: un 4-3-3 classico con Meret tra i pali. La ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 21 agosto 2022) Ilè pronto a scendere in campo contro ilper la seconda giornata di Serie A. Questa volta gli uomini di Luciano Spalletti giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona davanti ai loro tifosi. Molti i nuovi innesti che vivranno per la prima volta l’emozione di calpestare l’erba dell’impianto sportivo di Fuorigrotta. Di seguito ildel match: Tweets by sscFOTO: Getty Images, Kvaratskhelia Formazioni ufficialiTramite il profilo ufficiale Twitter la SSCha rivelato quali sono le scelte del tecnico di Certaldo per questa partita contro ildelle 18:30. Luciano Spalletti ha ripetuto la medesima formazione della partita al Bentegodi contro il Verona: un 4-3-3 classico con Meret tra i pali. La ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Napoli, #Ndombele è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche - GoalItalia : ?? LIVE SU TWITCH DALLE 17?? Transfer Talk con @MarcoSantiii e @romeoagresti ?? Countdown #Depay e si avvicina semp… - MCriscitiello : Napoli, ecco Raspadori @tvdellosport tutto live su #sportitalia - calciomercatoit : ?? 11' Napoli pericolosissimo e Monza sotto pressione: calcio di punizione da buona posizione per i padroni di casa… - Ftbnews24 : Napoli-Monza 0-0: segui la Serie A in Diretta Live #SerieA -