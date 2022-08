LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: warm-up e gara, Francesco Bagnaia a testa bassa, Ducati in caccia! (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione gara – Cronaca qualifiche – Griglia di partenza – Come seguire la gara in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria 2022, valevole come tredicesimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Il Red Bull Ring di Spielberg ospita una gara davvero molto importante in ottica iridata, quando mancano otto tappe al termine del campionato. Ducati vuole monopolizzare il podio odierno, dopo aver piazzato cinque moto nelle prime due file della griglia di partenza. L’Italia può sognare con Enea Bastianini in pole position davanti a Francesco Bagnaia, entrambi ormai quasi ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione– Cronaca qualifiche – Griglia di partenza – Come seguire lain tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio d’, valevole come tredicesimo atto stagionale del Mondiale. Il Red Bull Ring di Spielberg ospita unadavvero molto importante in ottica iridata, quando mancano otto tappe al termine del campionato.vuole monopolizzare il podio odierno, dopo aver piazzato cinque moto nelle prime due file della griglia di partenza. L’Italia può sognare con Enea Bastianini in pole position davanti a, entrambi ormai quasi ...

_miarma : Hanno messo la sprint anche in motogp — no vabbe che cagata immagino - DanieleFassina : RT @P300it: MotoGP | Conferenza dedicata alla Sprint Race, le parole di Jorge Viegas: “Il momento più eccitante della gara è la partenza e… - P300it : MotoGP | Conferenza dedicata alla Sprint Race, le parole di Jorge Viegas: “Il momento più eccitante della gara è la… - albore_mattia : RT @SkySportMotoGP: ? A. Espargarò il più veloce del Q1 ?? Nel Q2 anche Di Giannantonio IL LIVE ? - albore_mattia : RT @SkySportMotoGP: ? GP d'Austria, FP4: il più veloce è Bastianini ? Bagnaia cade alla 9, pilota ok. Ora la battaglia per la pole IL LIVE… -