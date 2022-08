LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: Bagnaia, Miller e Martin al comando, Quartararo e le Aprilia inseguono (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 giri: cade Darryn Binder, mentre Marini attacca Vinales e lo passa! Sale in sesta posizione ma a 2.2 da Aleix che si sta riportando sotto a Quartararo! -15 giri: track limits warning per Vinales e Quartararo, mentre davanti Pecco prova a mettere 6 decimi tra sè e Miller -16 giri: AGGIORNAMENTO CLASSIFICA 1 63 F. Bagnaia 17:58.188 2 43 J. Miller +0.580 3 89 J. Martin +0.893 4 20 F. Quartararo +2.052 5 41 A. ESPARGARO +3.150 6 12 M. VIÑALES +4.026 7 10 L. MARINI +4.201 8 5 J. ZARCO +5.249 9 42 A. RINS +5.789 10 33 B. BINDER +8.165 -16 giri: Quartararo sta spingendo al massimo ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-15 giri: cade Darryn Binder, mentre Marini attacca Vinales e lo passa! Sale in sesta posizione ma a 2.2 da Aleix che si sta riportando sotto a! -15 giri: track limits warning per Vinales e, mentre davanti Pecco prova a mettere 6 decimi tra sè e-16 giri: AGGIORNAMENTO CLASSIFICA 1 63 F.17:58.188 2 43 J.+0.580 3 89 J.+0.893 4 20 F.+2.052 5 41 A. ESPARGARO +3.150 6 12 M. VIÑALES +4.026 7 10 L. MARINI +4.201 8 5 J. ZARCO +5.249 9 42 A. RINS +5.789 10 33 B. BINDER +8.165 -16 giri:sta spingendo al massimo ...

