LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: Bagnaia comanda su Miller e Martin, poi Quartararo, Bastianini si ritira (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -21 giri: Bastianini riporta la moto ai box, i problemi sembrano al freno anteriore… -21 giri: Miller attacca Bagnaia che risponde! Battaglia tra i due compagni di scuderia! -22 giri: AGGIORNAMENTO CLASSIFICA 1 63 F. Bagnaia 9:38.600 2 43 J. Miller +0.362 3 89 J. Martin +1.552 4 20 F. Quartararo +2.769 5 41 A. ESPARGARO +3.638 6 12 M. VIÑALES +4.009 7 10 L. MARINI +4.287 8 5 J. ZARCO +4.696 9 42 A. RINS +5.139 10 33 B. BINDER +5.876 -22 giri: nel frattempo cade Gardner senza conseguenze. In vetta Bagnaia su Miller, poi Martin a 1.3 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-21 giri:riporta la moto ai box, i problemi sembrano al freno anteriore… -21 giri:attaccache risponde! Battaglia tra i due compagni di scuderia! -22 giri: AGGIORNAMENTO CLASSIFICA 1 63 F.9:38.600 2 43 J.+0.362 3 89 J.+1.552 4 20 F.+2.769 5 41 A. ESPARGARO +3.638 6 12 M. VIÑALES +4.009 7 10 L. MARINI +4.287 8 5 J. ZARCO +4.696 9 42 A. RINS +5.139 10 33 B. BINDER +5.876 -22 giri: nel frattempo cade Gardner senza conseguenze. In vettasu, poia 1.3 ...

