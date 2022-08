LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: alle 9.40 il warm-up, Quartararo contro la pattuglia Ducati (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.22 Di seguito la griglia di partenza del GP d’Austria 2022, in base ai risultati delle qualifiche di ieri: 1 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP Ducati Q2 1’28.772 7 7 315.72 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati Q2 1’28.796 6 8 0.024 0.024 314.4 3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati Q2 1’28.881 7 7 0.109 0.085 314.4 4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing Ducati Q2 1’28.958 7 7 0.186 0.077 313.0 5 20 Fabio Quartararo FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’29.003 8 8 0.231 0.045 310.3 6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing Ducati Q2 1’29.046 4 8 0.274 0.043 313.0 7 12 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.22 Di seguito la griglia di partenza del GP d’, in base ai risultati delle qualifiche di ieri: 1 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini RacingQ2 1’28.772 7 7 315.72 63 Francesco BAGNAIA ITALenovo TeamQ2 1’28.796 6 8 0.024 0.024 314.4 3 43 Jack MILLER AUSLenovo TeamQ2 1’28.881 7 7 0.109 0.085 314.4 4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac RacingQ2 1’28.958 7 7 0.186 0.077 313.0 5 20 FabioFRA Monster Energy YamahaYAMAHA Q2 1’29.003 8 8 0.231 0.045 310.3 6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac RacingQ2 1’29.046 4 8 0.274 0.043 313.0 7 12 ...

