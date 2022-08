LIVE Ciclismo femminile, Europei 2022 in DIRETTA: scatti e controscatti, Italia e Paesi Bassi controllano (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 13.31 Ha preso qualche metro di vantaggio Victoire Bertaeu, ma alle sue spalle si sta formando un folto gruppo all’inseguimento. 13.29 Ci riprova Reusser con un’accelerazione delle sue. La insegue Arianna Fidanza mentre attacca ancora un’atleta transalpina. 13.26 Francia scatenata, ci prova ora Demay, seguita da Lippert e Gutierrez per Germania e Spagna, ma le neerlandesi fanno buona guardia. 13.23 Il gruppo rientra anche su questo attacco, ma l’impressione è che ci saranno ancora tantissimi scatti e tentativi. 13.22 Azione di coppia da parte di due transalpine! Si infila la nostra Arianna Fidanza. 13.21 Appena vista la Campionessa del Mondo, Reusser ha mollato e le tre sono state riprese dal ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 13.31 Ha preso qualche metro di vantaggio Victoire Bertaeu, ma alle sue spalle si sta formando un folto gruppo all’inseguimento. 13.29 Ci riprova Reusser con un’accelerazione delle sue. La insegue Arianna Fidanza mentre attacca ancora un’atleta transalpina. 13.26 Francia scatenata, ci prova ora Demay, seguita da Lippert e Gutierrez per Germania e Spagna, ma le neerlandesi fanno buona guardia. 13.23 Il gruppo rientra anche su questo attacco, ma l’impressione è che ci saranno ancora tantissimie tentativi. 13.22 Azione di coppia da parte di due transalpine! Si infila la nostra Arianna Fidanza. 13.21 Appena vista la Campionessa del Mondo, Reusser ha mollato e le tre sono state riprese dal ...

