LIVE Ciclismo femminile, Europei 2022 in DIRETTA: gruppo all’interno del circuito finale, Italia e Paesi Bassi controllano il gruppo (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 14.03 Formazione neerlandese compattissima in testa al gruppo, le azzurre sono invece ancora un po’ sparse nelle varie posizioni del gruppo. 14.01 Tantissimo pubblico sulle strade ad applaudire il passaggio delle atlete. 13.59 30 km al traguardo. Fa buona guardia in questa fase la formazione neerlandese. 13.57 Sono ormai diversi chilometri che non ci sono attacchi. Bisognerà però ancora aspettarsi qualcosa dalle formazioni che non hanno una velocista competitiva. 13.54 Ci siamo. Il gruppo è entrato ufficialmente nel circuito finale! Si percorrerà prima un tratto di ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 14.03 Formazione neerlandese compattissima in testa al, le azzurre sono invece ancora un po’ sparse nelle varie posizioni del. 14.01 Tantissimo pubblico sulle strade ad applaudire il passaggio delle atlete. 13.59 30 km al traguardo. Fa buona guardia in questa fase la formazione neerlandese. 13.57 Sono ormai diversi chilometri che non ci sono attacchi. Bisognerà però ancora aspettarsi qualcosa dalle formazioni che non hanno una velocista competitiva. 13.54 Ci siamo. Ilè entrato ufficialmente nel! Si percorrerà prima un tratto di ...

