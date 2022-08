LIVE Ciclismo femminile, Europei 2022 in DIRETTA: Francia scatenata, Paesi Bassi e Italia chiudono su tutti gli attacchi. 45 km al tragurdo (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 13.52 Si vede davanti al gruppo ora anche la formazione polacca. 13.50 L’impressione in questa fase è che si voglia entrare senza ulteriori scossoni all’interno del circuito, distante soli 4 km. 13.47 Ora si è messa l’intera squadra orange in testa al gruppo. L’andatura è forte e non permette attacchi in questo momento. 13.44 Tra 40 km conosceremo il nome della nuova Campionessa d’Europa! 13.42 Per ora stanno correndo molto bene le azzurre. Mentre Fidanza e Sanguineti chiudono su tutti gli attacchi, le altre atlete rimangono al fianco di Elisa Balsamo nel cuore del gruppo. 13.40 Piccolo rallentamento in gruppo. Ne approfitta subito l’ennesima ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 13.52 Si vede davanti al gruppo ora anche la formazione polacca. 13.50 L’impressione in questa fase è che si voglia entrare senza ulteriori scossoni all’interno del circuito, distante soli 4 km. 13.47 Ora si è messa l’intera squadra orange in testa al gruppo. L’andatura è forte e non permettein questo momento. 13.44 Tra 40 km conosceremo il nome della nuova Campionessa d’Europa! 13.42 Per ora stanno correndo molto bene le azzurre. Mentre Fidanza e Sanguinetisugli, le altre atlete rimangono al fianco di Elisa Balsamo nel cuore del gruppo. 13.40 Piccolo rallentamento in gruppo. Ne approfitta subito l’ennesima ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Europei 2022 in DIRETTA: Elena Cecchini in testa alla corsa gruppo vicino - #Ciclismo… - zazoomblog : LIVE – Ciclismo Europei Monaco 2022 prova in linea donne Elite: aggiornamenti in DIRETTA - #Ciclismo #Europei… - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Europei 2022 in DIRETTA: Elisa Balsamo per la stoccata sarà Italia-Olanda! - #Ciclismo… - el__cantero : @DonDie_Sospeso @Brigate_Azzurre @kisskissnapoli Cioè in realtà ho provato eventuale switch su una live di ciclismo… - LorenzoGe79 : Appassionati di #Ciclismo, finalmente è successo ciò che un giovane ciclista può sognare per tutta la vita. E' arri… -