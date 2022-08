LIVE Ciclismo femminile, Europei 2022 in DIRETTA: 3 km al traguardo, treno azzurro dietro a quello olandese (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 14.42 È Lorena Wiebes la nuova Campionessa d’Europa. Battuta di un quarto di ruota Elisa Balsamo. 14.41 WIEBES E BALSAMO! SERVIRÁ IL PHOTOFINISH! 14.40 FLAMME ROUGEE! ULTIMO KM! 14.39 Risale il treno azzurro, che si sposta sul lato opposto della strada rispetto ai Paesi Bassi. Ora l’inversione a U prima dell’ultimo chilometro. 14.38 2 KM AL traguardo! 14.38 Riprese le attaccanti, ormai c’è solo da disputare al meglio la volata! 14.37 3 KM AL traguardo! Ormai rimangono pochissimi secondi alle tre di testa. 14.36 Ancora sei olandesi in testa al gruppo. Alle loro spalle ci sono però sei maglie azzurre più quella iridata indossata da ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 14.42 È Lorena Wiebes la nuova Campionessa d’Europa. Battuta di un quarto di ruota Elisa Balsamo. 14.41 WIEBES E BALSAMO! SERVIRÁ IL PHOTOFINISH! 14.40 FLAMME ROUGEE! ULTIMO KM! 14.39 Risale il, che si sposta sul lato opposto della strada rispetto ai Paesi Bassi. Ora l’inversione a U prima dell’ultimo chilometro. 14.38 2 KM AL! 14.38 Riprese le attaccanti, ormai c’è solo da disputare al meglio la volata! 14.37 3 KM AL! Ormai rimangono pochissimi secondi alle tre di testa. 14.36 Ancora sei olandesi in testa al gruppo. Alle loro spalle ci sono però sei maglie azzurre più quella iridata indossata da ...

