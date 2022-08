LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia chiude con le medaglie della paracanoa, del fondo e del K2 Burgo-Schera (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35 Con le tre gare del fondo non disputate ieri per le avverse condizioni meteo e recuperate oggi pomeriggio si sono chiusi gli Europei 2022 di Canoa velocità, andati in scena nel corso degli European Championships 2022, a Monaco di Baviera, in Germania: l’Italia ha conquistato in queste prove una medaglia d’argento. Il merito è stato di Susanna Cicali, che nel K1 5000 femminile si è classificata seconda in 22:55.712, a 0.850 dall’oro della magiara Emese Kohalmi, prima in 22:54.862. A completare il podio è stata la spagnola Eva Barrios, terza in 22:55.775, a 0.913, battuta dall’azzurra per soli 63 millesimi. Nel K1 5000 maschile Nicola Ripamonti si è classificato 12°: l’oro ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.35 Con le tre gare delnon disputate ieri per le avverse condizioni meteo e recuperate oggi pomeriggio si sono chiusi glidi, andati in scena nel corso degli European Championships, a Monaco di Baviera, in Germania:ha conquistato in queste prove una medaglia d’argento. Il merito è stato di Susanna Cicali, che nel K1 5000 femminile si è classificata seconda in 22:55.712, a 0.850 dall’oromagiara Emese Kohalmi, prima in 22:54.862. A completare il podio è stata la spagnola Eva Barrios, terza in 22:55.775, a 0.913, battuta dall’azzurra per soli 63 millesimi. Nel K1 5000 maschile Nicola Ripamonti si è classificato 12°: l’oro ...

