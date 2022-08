LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: continuano le finali. Italia di bronzo nel K2 1000 metri maschile (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:45 Gara tiratissima come di consueto quella dalla distanza più corta. L’oro del C2 200 metri femminile prende la direzione ungherese. Giada Bragato e Bianca Nagy chiudono i 200 metri con il crono di 44.066 beffando allo sprint Spagna e Germania. 11:41 Programma che prosegue tra tre minuti con la finalissima del C2 200 metri femminile. In acqua Ucraina, Gran Bretagna, Germania, Polonia, Ungheria, Spagna, Repubblica Ceca e Moldavia. 11:35 Si torna sulle sponde del bacino dell’Olympic Regatta Center per la premiazione del K2 1000 metri maschile. Salgono sul podio Samuele Burgo ed Andrea Schera. Gli azzurri riceveranno le medaglie di bronzo, risuonerà invece l’Inno ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:45 Gara tiratissima come di consueto quella dalla distanza più corta. L’oro del C2 200femminile prende la direzione ungherese. Giada Bragato e Bianca Nagy chiudono i 200con il crono di 44.066 beffando allo sprint Spagna e Germania. 11:41 Programma che prosegue tra tre minuti con lassima del C2 200femminile. In acqua Ucraina, Gran Bretagna, Germania, Polonia, Ungheria, Spagna, Repubblica Ceca e Moldavia. 11:35 Si torna sulle sponde del bacino dell’Olympic Regatta Center per la premiazione del K2. Salgono sul podio Samuele Burgo ed Andrea Schera. Gli azzurri riceveranno le medaglie di, risuonerà invece l’Inno ...

zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: bronzo per Burgo e Schera nel K2 1000 metri! - #Canoa #velocità… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Canoa #Europei Medaglia d'#oro per #Rizzetti e #DiLiberto nel #K2 200 metri! Vittoria per 11 millesimi! #live - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 20 agosto in DIRETTA: oro Paltrinieri tra poco canoa e 25 km in acque libere - #Europei… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: Cinti vola in finale nei 200 m K1. Dalle 12:50 le Finali - #Canoa… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: la giornata si apre con le semifinali - #Canoa #velocità #Europei… -