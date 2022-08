LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: continuano le finali. Attesa per Cinti e gli azzurri del C2 500 maschile (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.16 Restate con noi dunque per continuare a seguire le finali di Canoa velocità! La DIRETTA LIVE riprende tra circa un’ora per raccontarvi gli atti conclusivi della sessione pomeridiana. 12.13 L’UNGHERIA CONQUISTA L’ORO! 37.352 il tempo delle magiare che concludono la gara davanti a Polonia e Germania. Giù dal podio l’Ucraina con 38.722: ultima Israele dietro la Lettonia. 12.09 Ucraina, Israele e Austria occupano le prime tre corsie. Lettonia e Svezia nella settima e ottava: nel mezzo figurano Ungheria, Polonia e Germania. 12.06 Presente la Germania a cui appartiene il record europeo che resiste dal 2012: le tedesche fermarono il cronometro su 35.878. 12.03 Tra poco meno di dieci minuti ci sarà la finale del K2 200 femminile: ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.16 Restate con noi dunque per continuare a seguire ledi! Lariprende tra circa un’ora per raccontarvi gli atti conclusivi della sessione pomeridiana. 12.13 L’UNGHERIA CONQUISTA L’ORO! 37.352 il tempo delle magiare che concludono la gara davanti a Polonia e Germania. Giù dal podio l’Ucraina con 38.722: ultima Israele dietro la Lettonia. 12.09 Ucraina, Israele e Austria occupano le prime tre corsie. Lettonia e Svezia nella settima e ottava: nel mezzo figurano Ungheria, Polonia e Germania. 12.06 Presente la Germania a cui appartiene il record europeo che resiste dal 2012: le tedesche fermarono il cronometro su 35.878. 12.03 Tra poco meno di dieci minuti ci sarà la finale del K2 200 femminile: ...

