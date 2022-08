LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Crippa e Vallortigara! Barontini settimo negli 800 (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) MEDAGLIERE Europei Atletica 19.48: Solo Topic, Vukovic e Gerashchenko superano 1.90 al primo tentativo. Vallortigara tra poco 19.45: Oro per la Spagna con Mariano Garcia con il personale, 1’44?85, secondo posto per il britannico Wightman con 1’44?91, bronzo per l’irlandese English con 1’25?19, settimo Barontini con il nuovo personale in 1’45?66 19.43: Che volata di Mariano Garcia!!! Riesce a resistere alla rimonta del britannico di Wightman e va a prendersi l’oro europeo battendo il campione del mondo dei 1500. Barontini è settimo con il personale 18.42: Garcia davanti ai 400 19.38: Vukovic ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) MEDAGLIERE19.48: Solo Topic, Vukovic e Gerashchenko superano 1.90 al primo tentativo. Vallortigara tra poco 19.45: Oro per la Spagna con Mariano Garcia con il personale, 1’44?85, secondo posto per il britannico Wightman con 1’44?91, bronzo per l’irlandese English con 1’25?19,con il nuovo personale in 1’45?66 19.43: Che volata di Mariano Garcia!!! Riesce a resistere alla rimonta del britannico di Wightman e va a prendersi l’oro europeo battendo il campione del mondo dei 1500.con il personale 18.42: Garcia davanti ai 400 19.38: Vukovic ...

