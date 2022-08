L'Italia del nuoto inarrestabile. Poker di medaglie tra tuffi e staffetta mista (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - L'Italia dei tuffi dalle grandi altezze, assoluta novità nel programma dei Campionati europei di nuoto, ha concluso la rassegna di Roma con tre medaglie, i due bronzi a livello individuale di Elisa Cosetti ed Alessandro De Rose, e l'oro nella Nations Cup, competizione mondiale svoltasi oggi al Foro Italico che ha coinvolto tutti i più forti atleti dell'high diving, ovvero che si cimentano in salti da 27 (uomini) e 20 metri (donne). Nel sincro maschile della Nations Cup vittoria in campo maschile della coppia azzurra formata da Alessandro De Rose ed Andrea Barnabà con 265.40 punti davanti ai forti romeni Constanti Popovici e Catalin Petru Preda (259.05) e agli svizzeri Matthias Appenzeller e Jean David Duval (250.25). Nella gara mista si sono imposti l'australiano Xanthia Pennisi assieme al ... Leggi su agi (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - L'deidalle grandi altezze, assoluta novità nel programma dei Campionati europei di, ha concluso la rassegna di Roma con tre, i due bronzi a livello individuale di Elisa Cosetti ed Alessandro De Rose, e l'oro nella Nations Cup, competizione mondiale svoltasi oggi al Foro Italico che ha coinvolto tutti i più forti atleti dell'high diving, ovvero che si cimentano in salti da 27 (uomini) e 20 metri (donne). Nel sincro maschile della Nations Cup vittoria in campo maschile della coppia azzurra formata da Alessandro De Rose ed Andrea Barnabà con 265.40 punti davanti ai forti romeni Constanti Popovici e Catalin Petru Preda (259.05) e agli svizzeri Matthias Appenzeller e Jean David Duval (250.25). Nella garasi sono imposti l'australiano Xanthia Pennisi assieme al ...

