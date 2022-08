L'ipotesi di un'alleanza di governo tra Pd e M5s è ancora in piedi (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Collaborare, un domani, di nuovo col Pd in un governo? "Nella prospettiva ci può stare di lavorare con altre forze politiche. Le delusioni provate ci rendono ancora più prudenti e intransigenti, se ci siederemo a un tavolo avremo condizioni ancora più chiare del passato". È il presidente del M5s Giuseppe Conte, intervistato da Lucia Annunziata, a tenere viva la speranza di un possibile "rincongiungimento" post-elettorale con Enrico Letta, che ha abortito il progetto del Campo Largo a seguito della scelta di Conte di aprire la crisi che ha portato alla caduta del governo Draghi. Alla giornalista che gli chiedeva se si possa immaginare un futuro con il partito pentastellato e il Pd di nuovo assieme al governo, Conte ha specificato: "In politica pensare di governare da soli e' un'ambizione e molto ... Leggi su agi (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Collaborare, un domani, di nuovo col Pd in un? "Nella prospettiva ci può stare di lavorare con altre forze politiche. Le delusioni provate ci rendonopiù prudenti e intransigenti, se ci siederemo a un tavolo avremo condizionipiù chiare del passato". È il presidente del M5s Giuseppe Conte, intervistato da Lucia Annunziata, a tenere viva la speranza di un possibile "rincongiungimento" post-elettorale con Enrico Letta, che ha abortito il progetto del Campo Largo a seguito della scelta di Conte di aprire la crisi che ha portato alla caduta delDraghi. Alla giornalista che gli chiedeva se si possa immaginare un futuro con il partito pentastellato e il Pd di nuovo assieme al, Conte ha specificato: "In politica pensare di governare da soli e' un'ambizione e molto ...

