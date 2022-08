L' Inter ritrova la LuLa e non solo | pure dalla panchina il segnale contro lo Spezia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 agosto 2022) Se con il Lecce era servito un episodio all'ultimo secondo per consentire all'di vincere la prima di campionato, stavoltaloè stato tutto facile per i nerazzurri. Anzi, la squadra di Inzaghi avrebbe potuto scrivere un risultato più tondo rispetto al 3-0 finale, che comunque ha offerto buone indicazioni al popoloista. In attesa che giochino tutte le altre big, i nerazzurri sino al primo posto in classifica e con il primo clean sheet della stagione: la classifica di questi tempi lascia il tempo che trova, significative invece le buone sensazioni tratte dall'esordio in campionato a San Siro. Ad aprire le marcatureil malcapitatoè stato Lautaro, con un colpo chirurgico sulla sponda aerea di Lukaku: la Lu-La non ha ...