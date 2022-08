Ligue 1, il Psg umilia il Lilla di Fonseca. Il Nizza di Ramsey va ko (Di domenica 21 agosto 2022) Nella terza giornata di campionato della Ligue1 , Irreale la vittoria del Psg che asfalta 7 - 1 il Lilla con i big tutti a segno: tripletta per Mbappe, doppietta per Neymar, chiudono il tabellino ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 agosto 2022) Nella terza giornata di campionato della1 , Irreale la vittoria del Psg che asfalta 7 - 1 ilcon i big tutti a segno: tripletta per Mbappe, doppietta per Neymar, chiudono il tabellino ...

DiMarzio : #Ligue1 | @PSG_inside, Keylor #Navas fuori dalla lista dei convocati per la sfida contro il @losclive - Fprime86 : RT @sportmediaset: Il Psg asfalta il Lille: sette gol con tris di Mbappé | Cade il Nizza #LIGUE1 - theefootyking : Bundesliga ????: 0-1 • Bayern ML + BTTS ? • Bayern 1H Correct Score: 1-1 ? Serie A ????: 2-3 • Napoli ML + BTTS ?? • B… - infoitsport : Ligue 1, Lille-PSG 1-7: tutto facile per i parigini. Tripletta di Mbappé - FabPluto : Vedove di Fonseca ne abbiamo? Ligue 1 - Il Lille di Fonseca perde 1-7 contro il PSG. Prima vittoria per il Renns, c… -