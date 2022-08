Ligue 1 2022 23 | goleada del PSG contro il Lille | tripletta di Mbappè e doppietta di Neymar

(Di domenica 21 agosto 2022) Termina 7-1 il match tra Lilla e PSG, match valido per la terza giornata del campionato di/23. La partita, disputata al Pierre Mauroy, è stata aperta dalla rete dial 1?, seguito poi dal 2-0 di Messi al 27?. Sempre nel primo tempo poi hanno messo la loro firma Hakimi al 39? eal 43?. Nel secondo tempo rete dial 52?, sussulto delal 54? con Bamba, poi gol dial 66? e all’87’ . Vittoria importante dunque per il PSG, che sale al primo posto in classifica a quota 9 punti. SportFace.

