(Di domenica 21 agosto 2022) BILBAO (Spagna) - Prima sconfitta per Gennaroalla guida del. Dopo il successo al debutto sul Girona , i levantini si arrendono in casa dell', che aveva steccato la prima ...

A Bilbao decide una rete dell'ex - Torino Berenguer nel finale deltempo. Match combattuto e nervoso, che si chiude con un totale di ben sette ammoniti. Baschi che si portano nel gruppone a 4 ...In attacco figura Lewandoski , il centravanti polacco infatti cerca ancora di fare il suogoal nella, sarà questa la volta buona Solo il campo ce lo dirà ma sicuramente il bomber ex ... Liga, primo ko per il Valencia di Gattuso: vince l'Athletic di Berenguer L'ex centrocampista del Torino decide il match di Bilbao e firma il sorpasso sui levantini allenati da Ringhio. Questa sera Atletico-Villarreal e Real Sociedad-Barcellona ...Da quanto osservato nei primi due turni appare quasi scontato assistere all'ennesimo campionato conteso tra le due storiche società lusitane, ovvero Benfica e ...