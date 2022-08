Liga 2022/2023, l’Atletico Madrid cade in casa: il Villareal vince 2-0 e fa l’impresa (Di domenica 21 agosto 2022) Il Villareal sbanca il Wanda Metropolitano e batte 2-0 l’Atletico Madrid nella seconda giornata della Liga 2022/2023 con una vera e propria impresa che lancia il Sottomarino Giallo al primo posto in classifica a punteggio pieno. Una partita tirata e decisa nel finale, ma con gli ospiti che hanno nel complesso meritato il risultato. Tanto nervosismo nel finale non giova ai Colchoneros, che nel prossimo turno cercheranno riscatto in casa del Valencia di Gattuso. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) La cronaca – Il Villareal parte forte in avvio e si rende pericoloso con Pino e Lo Celso, ma Oblak risponde presente con grande reattività. l’Atletico pensa soprattutto a difendersi e fatica tantissimo a creare pericoli agli avversari negli ultimi 20 ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Ilsbanca il Wanda Metropolitano e batte 2-0nella seconda giornata dellacon una vera e propria impresa che lancia il Sottomarino Giallo al primo posto in classifica a punteggio pieno. Una partita tirata e decisa nel finale, ma con gli ospiti che hanno nel complesso meritato il risultato. Tanto nervosismo nel finale non giova ai Colchoneros, che nel prossimo turno cercheranno riscatto indel Valencia di Gattuso. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) La cronaca – Ilparte forte in avvio e si rende pericoloso con Pino e Lo Celso, ma Oblak risponde presente con grande reattività.pensa soprattutto a difendersi e fatica tantissimo a creare pericoli agli avversari negli ultimi 20 ...

