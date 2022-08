Liga 2022/2023, il Valencia di Gattuso cade a Bilbao: l’Athletic vince 1-0 (Di domenica 21 agosto 2022) l’Athletic Bilbao ha battuto 1-0 il Valencia di Gennaro Gattuso al San Mamès, nella seconda giornata della Liga 2022/2023. Una partita piuttosto avara di emozioni, con i padroni di casa che però hanno sicuramente creato maggiormente e alla fine hanno meritato il successo che li porta a punteggio pieno con 6 punti. Dopo la vittoria di misura sul Girona all’esordio si ferma invece la marcia del Valencia, che cercherà subito riscatto nella prossima giornata quando al Mestalla arriverà l’Atletico Madrid. La cronaca – In avvio di partita il Valencia sembra subito soffrire l’intensità dell’Athletic, con Berenguer immediatamente pericoloso e Mamardashvili chiamato a un paio di parate. Gattuso perde anche ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022)ha battuto 1-0 ildi Gennaroal San Mamès, nella seconda giornata della. Una partita piuttosto avara di emozioni, con i padroni di casa che però hanno sicuramente creato maggiormente e alla fine hanno meritato il successo che li porta a punteggio pieno con 6 punti. Dopo la vittoria di misura sul Girona all’esordio si ferma invece la marcia del, che cercherà subito riscatto nella prossima giornata quando al Mestalla arriverà l’Atletico Madrid. La cronaca – In avvio di partita ilsembra subito soffrire l’intensità del, con Berenguer immediatamente pericoloso e Mamardashvili chiamato a un paio di parate.perde anche ...

