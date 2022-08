Lia Capizzi è sposata? Cosa sappiamo della vita privata della giornalista ex Sky (Di domenica 21 agosto 2022) Lo scorso novembre, l’addio a Sky Sport dopo 18 anni, di cui abbiamo scritto. Un post commosso per dire addio all’azienda con cui iniziò a collaborare nel 2003 e grazie alla quale divenne (il 9 gennaio 2005) la prima giornalista a commentare in televisione un incontro di serie A in Italia. Parliamo della giornalista Lia Capizzi, divenuta da questa stagione opinionista de La Domenica Sportiva (per lei una sorta di ritorno alle origini, se è vero che prima della testata sportiva di Sky aveva collaborato con Radio Rai. “Lo sport come filo conduttore nella vita e nel lavoro” scrive sul proprio profilo Instagram la Capizzi, che vanta oltre 3000 follower. Follower che aggiorna circa la vita professionale e le sue attività ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 21 agosto 2022) Lo scorso novembre, l’addio a Sky Sport dopo 18 anni, di cui abbiamo scritto. Un post commosso per dire addio all’azienda con cui iniziò a collaborare nel 2003 e grazie alla quale divenne (il 9 gennaio 2005) la primaa commentare in televisione un incontro di serie A in Italia. ParliamoLia, divenuta da questa stagione opinionista de La Domenica Sportiva (per lei una sorta di ritorno alle origini, se è vero che primatestata sportiva di Sky aveva collaborato con Radio Rai. “Lo sport come filo conduttore nellae nel lavoro” scrive sul proprio profilo Instagram la, che vanta oltre 3000 follower. Follower che aggiorna circa laprofessionale e le sue attività ...

