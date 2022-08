L'ex M5s Castelli candidata a Novara al posto di una militante storica (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Colpo di scena nella composizione delle liste del Partito Democratico. Sul filo di lana è stata inserita a sorpresa nell'uninominale per la Camera nel collegio del Piemonte 2 la viceministra dell'Economia, Laura Castelli, ex M5s poi confluita in 'Impegno civico' di Luigi Di Maio. Castelli dopo aver lavorato nel gruppo pentastellato al Consiglio regionale del Piemonte, nel 2013 è stata eletta per la prima volta alla Camera. Rieletta nel 2018 è arrivata al ministero dell'Economia nel primo governo di Giuseppe Conte. La decisione assunta dal Nazareno sul collegio di Novara - considerato comunque perdente - ha sorpreso i dirigenti locali del partito: Castelli ha 'tolto' il posto a una militante storica, Milu' Allegra, segretaria cittadina e consigliera comunale con ... Leggi su agi (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Colpo di scena nella composizione delle liste del Partito Democratico. Sul filo di lana è stata inserita a sorpresa nell'uninominale per la Camera nel collegio del Piemonte 2 la viceministra dell'Economia, Laura, ex M5s poi confluita in 'Impegno civico' di Luigi Di Maio.dopo aver lavorato nel gruppo pentastellato al Consiglio regionale del Piemonte, nel 2013 è stata eletta per la prima volta alla Camera. Rieletta nel 2018 è arrivata al ministero dell'Economia nel primo governo di Giuseppe Conte. La decisione assunta dal Nazareno sul collegio di- considerato comunque perdente - ha sorpreso i dirigenti locali del partito:ha 'tolto' ila una, Milu' Allegra, segretaria cittadina e consigliera comunale con ...

