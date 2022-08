L'ex Inter Belfodil riparte dal Qatar: ha firmato per due anni con l'Al-Gharafa di Stramaccioni (Di domenica 21 agosto 2022) Ishak Belfodil riparte dal Qatar. L'ex attaccante - tra le altre - di Inter e Parma ha firmato un contratto di due anni con l'Al-Gharafa... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022) Ishakdal. L'ex attaccante - tra le altre - die Parma haun contratto di duecon l'Al-...

