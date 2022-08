Leeds Chelsea, incubo Koulibaly: Blues travolti e il difensore espulso (Di domenica 21 agosto 2022) Prima domenica complicata per Kalidou Koulibaly con la maglia del Chelsea: i Blues affondati dal Leeds in Premier League Dopo la rete da sogno di settimana scorsa contro il Tottenham, Kalidou Koulibaly ha vissuto una domenica horror nella sfida in cui il Leeds ha travolto 3-0 il Chelsea a Elland Road. Al 69? svarione dell’ex Napoi sul cross di James che porta alla rete del 3-0 del Leeds di Harrison, con il senegalese che liscia un colpo di testa. All’85’ Koulibaly viene espulso, dopo il secondo giallo per per una trattenuta su Greenwood. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Prima domenica complicata per Kalidoucon la maglia del: iaffondati dalin Premier League Dopo la rete da sogno di settimana scorsa contro il Tottenham, Kalidouha vissuto una domenica horror nella sfida in cui ilha travolto 3-0 ila Elland Road. Al 69? svarione dell’ex Napoi sul cross di James che porta alla rete del 3-0 deldi Harrison, con il senegalese che liscia un colpo di testa. All’85’viene, dopo il secondo giallo per per una trattenuta su Greenwood. L'articolo proviene da Calcio News 24.

