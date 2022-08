Lazio, Lotito candidato per Forza Italia in Molise (Di domenica 21 agosto 2022) Claudio Lotito è candidato per Forza Italia al Senato in Molise. Questo quanto di appende da alcune fonti del centrodestra. Come già anticipato nei giorni scorsi, dunque, anche il presidente della Lazio è in lizza per la candidatura, come avvenuto alle elezioni del 2018. Per la Camera, nella stessa regione, correrà il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Claudioperal Senato in. Questo quanto di appende da alcune fonti del centrodestra. Come già anticipato nei giorni scorsi, dunque, anche il presidente dellaè in lizza per la candidatura, come avvenuto alle elezioni del 2018. Per la Camera, nella stessa regione, correrà il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa. SportFace.

