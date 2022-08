L’alpinista Nirmal Purja risponde alle polemiche social: «Io sprovveduto con le sneakers sul Monte Rosa? So quello che faccio» (Di domenica 21 agosto 2022) L’alpinista himalayano Nirmal Purja, anche noto come Nimsdai, è finito nel vortice delle polemiche dopo aver scalato il Monte Rosa e aver raggiunto la vetta a 4.554 metri di altezza solo con sneakers e pantaloncini. In tantissimi, che non lo hanno riconosciuto, lo hanno definito una «sprovveduto e un irresponsabile». Ora, risponde agli attacchi in un’intervista a Repubblica in cui riferisce che non ne era neanche a conoscenza. Non gli importa delle polemiche, dice, perché «sa quel che fa». E spiega: «Quel che ho raggiunto nessuno lo aveva fatto prima di me. Le persone pensano che sei in sicurezza solo se sali con ramponi e scarponi. Loro sono saliti e scesi in sicurezza? Assolutamente sì. Per me non è così difficile, ... Leggi su open.online (Di domenica 21 agosto 2022)himalayano, anche noto come Nimsdai, è finito nel vortice delledopo aver scalato ile aver raggiunto la vetta a 4.554 metri di altezza solo cone pantaloncini. In tantissimi, che non lo hanno riconosciuto, lo hanno definito una «e un irresponsabile». Ora,agli attacchi in un’intervista a Repubblica in cui riferisce che non ne era neanche a conoscenza. Non gli importa delle, dice, perché «sa quel che fa». E spiega: «Quel che ho raggiunto nessuno lo aveva fatto prima di me. Le persone pensano che sei in sicurezza solo se sali con ramponi e scarponi. Loro sono saliti e scesi in sicurezza? Assolutamente sì. Per me non è così difficile, ...

