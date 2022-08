L’alpinista Nirmal Purja: “Io irresponsabile con sneakers e pantaloncini sul Monte Rosa? So ciò che faccio” (Di domenica 21 agosto 2022) Un polverone di polemiche ha travolto ieri L’alpinista himalayano Nirmal Purja, noto come “Nimsdai”, dopo la diffusione delle foto della sua scalata del Monte Rosa (4.554 metri di altezza) portata a termine in sneakers e pantaloncini. “Uno sprovveduto” “un irresponsabile”, queste le critiche dei più per quell’outfit decisamente poco consono a una scalata. Sui social molti, a dir la verità, neanche l’avevano riconosciuto e sono proprio questi ultimi ad aver fatto partire le critiche maggiori, giudicandolo erroneamente come “inesperto”. “Chi invece mi ha riconosciuto durante l’escursione mi ha detto ‘wow sei Nirmal sei un vero eroe'”, ha sottolineato L’alpinista dei record parlando a Repubblica, dove ha risposto a tutte ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Un polverone di polemiche ha travolto ierihimalayano, noto come “Nimsdai”, dopo la diffusione delle foto della sua scalata del(4.554 metri di altezza) portata a termine in. “Uno sprovveduto” “un”, queste le critiche dei più per quell’outfit decisamente poco consono a una scalata. Sui social molti, a dir la verità, neanche l’avevano riconosciuto e sono proprio questi ultimi ad aver fatto partire le critiche maggiori, giudicandolo erroneamente come “inesperto”. “Chi invece mi ha riconosciuto durante l’escursione mi ha detto ‘wow seisei un vero eroe'”, ha sottolineatodei record parlando a Repubblica, dove ha risposto a tutte ...

Agenzia_Ansa : Sul Monte Rosa in scarpette, re degli 8000 insultato sui social. È Nirmal Purja, l'alpinista nepalese che in meno… - valentina_ci_75 : RT @Agenzia_Ansa: Sul Monte Rosa in scarpette, re degli 8000 insultato sui social. È Nirmal Purja, l'alpinista nepalese che in meno di 6 m… - lacittanews : L'alpinista himalayano Nirmal Purja risponde alle critiche che si sono scatenate contro di lui dopo la scalata al M… - crm1096 : - infoitinterno : L’alpinista Nirmal Purja risponde alle polemiche social: «Io sprovveduto con le sneakers sul Monte Rosa? So quello… -