LaLiga Santander | Real Sociedad-Barcellona | Alla ricerca del gol

Leggi su justcalcio

(Di domenica 21 agosto 2022) 2022-08-21 02:49:39 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: la societàe cercare di ottenere la prima vittoria oggi contro ilcon Imanol Alguacil come allenatore, per avvicinare al meglio i festeggiamenti della Big Week che si concludono oggi e, soprattutto, aumentare notevolmente l’illusione che ci sarà anche quest’anno da fare qualcosa di grande. La difficoltà è che il Barça è, insieme al Siviglia, l’unico che la squadra di Orio non ha battuto. Imanol è il grande architetto delha raggiunto tre volte di fila qualificazione per l’Europa Leaguecosa che non accadeva dagli anni ’80, questo grazie al fatto che hanno battutoMadrid, Atlético de Madrid, Betis, Athletic de Bilbao, Villare tutte ...