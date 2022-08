Lady Diana poteva essere salvata: solo oggi la verità che fa tremare la corona (Di domenica 21 agosto 2022) La morte di Lady Diana torna di nuovo nel mirino dell’attenzione dei media, la Principessa quella drammatica notte a Parigi poteva davvero essere salvata… una verità sconcertante che fa tremare la corona. Sono trascorsi 25 anni dal drammatico incidente nel quale ha perso la vita Diana Spencer, la Principessa amata dal popolo e che ha segnato in modo definitivo e incisivo la storia della famiglia reale: prima di lei e dopo di lei. solo oggi, però, emerge un’agghiacciante verità sull’incidente di cui fu vittima Lady Diana: la moglie del Principe Carlo poteva essere ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 21 agosto 2022) La morte ditorna di nuovo nel mirino dell’attenzione dei media, la Principessa quella drammatica notte a Parigidavvero… unasconcertante che fala. Sono trascorsi 25 anni dal drammatico incidente nel quale ha perso la vitaSpencer, la Principessa amata dal popolo e che ha segnato in modo definitivo e incisivo la storia della famiglia reale: prima di lei e dopo di lei., però, emerge un’agghiacciantesull’incidente di cui fu vittima: la moglie del Principe Carlo...

CatelliRossella : 25 anni fa moriva Diana. Andrew Morton: 'Vi racconto chi era davvero Lady D' - crlggg : 25 anni fa moriva Diana. Andrew Morton: 'Vi racconto chi era davvero Lady D' - nesquiklover30 : RT @njmdaredevil: Ogni tanto ripenso a quando Freddie Mercury programmò di andare in un locale gay di Londra e Lady Diana, sua amica, gli c… - kmittens8 : RT @vogue_italia: È qui che si è rifugiato dopo la morte di Diana e, negli anni, è tornato soprattutto per collaborare con The Halo Trust,… - scetticosutodo : 'Se mi avesse amato, l'avrebbe capito e si sarebbe preoccupato per me' Lady Diana ???? Queste parole così sofferte r… -