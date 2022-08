Lady Diana, così le sorelle la convinsero a non lasciare Carlo a un passo dalle nozze (Di domenica 21 agosto 2022) La principessa scoprì la tresca del futuro marito con Camilla proprio alla vigilia del royal wedding. Ed era così «sconvolta» che non si voleva più sposare. Le sorelle però le fecero capire che era troppo tardi per tirarsi indietro. Anche causa souvenir: «È pieno di piatti e strofinacci con la tua faccia» Leggi su vanityfair (Di domenica 21 agosto 2022) La principessa scoprì la tresca del futuro marito con Camilla proprio alla vigilia del royal wedding. Ed era«sconvolta» che non si voleva più sposare. Leperò le fecero capire che era troppo tardi per tirarsi indietro. Anche causa souvenir: «È pieno di piatti e strofinacci con la tua faccia»

nesquiklover30 : RT @njmdaredevil: Ogni tanto ripenso a quando Freddie Mercury programmò di andare in un locale gay di Londra e Lady Diana, sua amica, gli c… - kmittens8 : RT @vogue_italia: È qui che si è rifugiato dopo la morte di Diana e, negli anni, è tornato soprattutto per collaborare con The Halo Trust,… - scetticosutodo : 'Se mi avesse amato, l'avrebbe capito e si sarebbe preoccupato per me' Lady Diana ???? Queste parole così sofferte r… - ParliamoDiNews : Kate Middleton come Lady Diana: messa alla prova dal rigido protocollo reale #kate #middleton #lady #diana #messa… - sehmagazine : Lady Diana sapeva che sarebbe morta in un incidente d’auto. “The Diana Investigations” su Discovery Plus racconta c… -