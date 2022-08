La verità su Di Battista: quello che nessuno dice, perché rischia grosso (Di domenica 21 agosto 2022) C'è un grillo sparlante che si aggira fuori dalla politica. Dell'originale, il Grillo fondatore, ha l'arroganza impunita e la parlantina, ma non il genio e neppure il carisma. Infatti, anche se nei salotti televisivi ci prova in ogni modo a sembrare un duro, basta interromperne la cantilena per capire che è lui il primo a non credere del tutto in se stesso. Cinque anni fa mostrò le palle, bisogna riconoscerlo, e non si ricandidò in Parlamento perché le regole della casa pentastellata prevedevano, e ancora prevedono, malgrado i goffi tentativi di Conte, il tetto ai due mandati. Decise di rimanere fermo un giro. Si è preso un lustro sabbatico, speso a bighellonare per il mondo e scribacchiare qua e là senza particolare costrutto e senza lasciare traccia. Ora che è arrivato il momento di raccogliere i frutti della rinuncia e provare a mettere in pratica i tanti teoremi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) C'è un grillo sparlante che si aggira fuori dalla politica. Dell'originale, il Grillo fondatore, ha l'arroganza impunita e la parlantina, ma non il genio e neppure il carisma. Infatti, anche se nei salotti televisivi ci prova in ogni modo a sembrare un duro, basta interromperne la cantilena per capire che è lui il primo a non credere del tutto in se stesso. Cinque anni fa mostrò le palle, bisogna riconoscerlo, e non si ricandidò in Parlamentole regole della casa pentastellata prevedevano, e ancora prevedono, malgrado i goffi tentativi di Conte, il tetto ai due mandati. Decise di rimanere fermo un giro. Si è preso un lustro sabbatico, speso a bighellonare per il mondo e scribacchiare qua e là senza particolare costrutto e senza lasciare traccia. Ora che è arrivato il momento di raccogliere i frutti della rinuncia e provare a mettere in pratica i tanti teoremi ...

trimpa48 : RT @CasaLettori: Non uscire da te stesso, rientra in te stesso Nell'intimo dell'uomo risiede la verità Agostino #TraLeVieDellaBellezza… - SimiWonderland : RT @CasaLettori: Non uscire da te stesso, rientra in te stesso Nell'intimo dell'uomo risiede la verità Agostino #TraLeVieDellaBellezza… - paturzopaola : RT @CasaLettori: Non uscire da te stesso, rientra in te stesso Nell'intimo dell'uomo risiede la verità Agostino #TraLeVieDellaBellezza… - GerberArancio : RT @CasaLettori: Non uscire da te stesso, rientra in te stesso Nell'intimo dell'uomo risiede la verità Agostino #TraLeVieDellaBellezza… - LisiNovella : RT @CasaLettori: Non uscire da te stesso, rientra in te stesso Nell'intimo dell'uomo risiede la verità Agostino #TraLeVieDellaBellezza… -