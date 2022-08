La tua auto deciderà da sola il proprio limite di velocità: la rivoluzione è in arrivo (Di domenica 21 agosto 2022) Tra poco l’Unione Europea introdurrà su ogni macchina uno strumento rivoluzionario. Scopriamo insieme di cosa si tratta. A breve diventerà obbligatorio l’Intelligence Speed Assistance (ISA) che verrà incluso nelle nuove auto a partire dal 2024. Questo è quanto ha stabilito l’Unione Europea che mira a mantenere le strade più sicure, così come gli stessi automobilisti L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 21 agosto 2022) Tra poco l’Unione Europea introdurrà su ogni macchina uno strumento rivoluzionario. Scopriamo insieme di cosa si tratta. A breve diventerà obbligatorio l’Intelligence Speed Assistance (ISA) che verrà incluso nelle nuovea partire dal 2024. Questo è quanto ha stabilito l’Unione Europea che mira a mantenere le strade più sicure, così come gli stessimobilisti L'articolo NewNotizie.it.

