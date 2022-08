La tremenda fine degli eroi di Waterloo usati per sbiancare lo zucchero (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Dietro la gloria si nasconde l'orrore, dietro l'epica la sete di guadagno degna del più abbrutito dei bifolchi o del più cinico dei mercanti. Per loro non ci fu pietà, nemmeno da morti, perché delle circa 40.000 vittime di quel giorno di orribile mattanza che fu la Battaglia di Waterloo non restò praticamente nulla. Nulla, in assoluto. Dissolti nemmeno nella terra della piana dello scontro, ché sarebbe stato già qualcosa. No: dissolti nel tè dei britannici, nel caffè degli austriaci imperiali, nei dolci delle pasticcerie di Berlino e persino in quelle di Parigi. L'Europa divorava se stessa ed i suoi figli, leccandosi i baffi; chissà se qualcosa finì anche sulle tavole imbandite dei ricevimenti di quella bolgia di tradimenti e galanterie che fu il Congresso di Vienna. I tempi di produzione, del resto, sarebbero stati quelli giusti perché la ... Leggi su agi (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Dietro la gloria si nasconde l'orrore, dietro l'epica la sete di guadagno degna del più abbrutito dei bifolchi o del più cinico dei mercanti. Per loro non ci fu pietà, nemmeno da morti, perché delle circa 40.000 vittime di quel giorno di orribile mattanza che fu la Battaglia dinon restò praticamente nulla. Nulla, in assoluto. Dissolti nemmeno nella terra della piana dello scontro, ché sarebbe stato già qualcosa. No: dissolti nel tè dei britannici, nel caffèaustriaci imperiali, nei dolci delle pasticcerie di Berlino e persino in quelle di Parigi. L'Europa divorava se stessa ed i suoi figli, leccandosi i baffi; chissà se qualcosa finì anche sulle tavole imbandite dei ricevimenti di quella bolgia di tradimenti e galanterie che fu il Congresso di Vienna. I tempi di produzione, del resto, sarebbero stati quelli giusti perché la ...

