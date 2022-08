La persecuzione della Chiesa in Nicaragua (denunciata dal Papa) ci riguarda (Di domenica 21 agosto 2022) Due ex M5s sono andati, un mese fa, a rendere omaggio al regime sandinista di Ortega, la figlia di un ex Br, Alessio Casimirri, aiuta le bande paramilitari di Managua, lì finita gran parte dei soldi ingoiati dal crack del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, grazie anche al faccendiere Flavio Carboni Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 agosto 2022) Due ex M5s sono andati, un mese fa, a rendere omaggio al regime sandinista di Ortega, la figlia di un ex Br, Alessio Casimirri, aiuta le bande paramilitari di Managua, lì finita gran parte dei soldi ingoiati dal crack del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, grazie anche al faccendiere Flavio Carboni

SilviaCostaEU : Drammatico appello da mons Silvio #Baez, vescovo ausiliare di Managua in #Nicaragua :”Condanno la vile persecuzione… - akhetaton11 : RT @HuffPostItalia: La persecuzione della Chiesa in Nicaragua (denunciata dal Papa) ci riguarda - HuffPostItalia : La persecuzione della Chiesa in Nicaragua (denunciata dal Papa) ci riguarda - emmedi1979 : RT @silerenonpossum: #PapaFrancesco all’#Angelus parla del #Nicaragua. Non condanna l’arresto del vescovo Alvarez e dei suoi collaboratori.… - Cactus74256996 : RT @silerenonpossum: #PapaFrancesco all’#Angelus parla del #Nicaragua. Non condanna l’arresto del vescovo Alvarez e dei suoi collaboratori.… -