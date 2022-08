La Lega si gioca tutti gli assi: ecco i nomi "top" per sbancare il 25 settembre (Di domenica 21 agosto 2022) La Lega ha chiuso la partita sui collegi uninominali. In Lombardia gliene toccheranno nove alla Camera e cinque al Senato. Tra i nomi scelti dalla segreteria non ci sono grandi sorprese. Quelle, al limite, ci saranno nei listini plurinominali del proporzionale che, però, dovrebbero essere chiusi tra ieri notte e questa mattina. Così almeno fanno sapere da via Bellerio. Partiamo dalla Camera. Gli uninominali che la coalizione di centrodestra ha riservato alla Lega sono, come detto, nove. Nemmeno uno a Milano, dove comunque si candiderà «orgogliosamente» come capolista del proporzionale Matteo Salvini. Laura Ravetto sarà candidata nel collegio di Legnano; il vice segretario del Carroccio, Andrea Crippa correrà a Seregno; Stefano Candiani, che è stato sosttosegretario agli Interni nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Laha chiuso la partita sui collegi uninali. In Lombardia gliene toccheranno nove alla Camera e cinque al Senato. Tra iscelti dalla segreteria non ci sono grandi sorprese. Quelle, al limite, ci saranno nei listini plurinali del proporzionale che, però, dovrebbero essere chiusi tra ieri notte e questa mattina. Così almeno fanno sapere da via Bellerio. Partiamo dalla Camera. Gli uninali che la coalizione di centrodestra ha riservato allasono, come detto, nove. Nemmeno uno a Milano, dove comunque si candiderà «orgogliosamente» come capolista del proporzionale Matteo Salvini. Laura Ravetto sarà candidata nel collegio di Legnano; il vice segretario del Carroccio, Andrea Crippa correrà a Seregno; Stefano Candiani, che è stato sosttosegretario agli Interni nel ...

