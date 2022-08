La Lega di Serie A esalta Kvaratskhelia: tiro a giro in georgiano – FOTO (Di domenica 21 agosto 2022) Kvaratskhelia show gol con tiro a giro in Napoli-Monza, anche la Lega di Serie A esalta la giocata dell’attaccante georgiano del Napoli. Il talento azzurro arrivato da perfetto sconosciuto in due partite ha messo a segno già 3 gol ed un assist, risultando decisivo con altri 3 passaggi chiave solo nella sfida Napoli-Monza. Ovviamente è ancora presto per cantare vittoria, ma se queste sono le premesse c’è da sperare. Anche perché c’era estremo scetticismo su Kvaratskhelia quando segnava gol a raffica in Georgia e con la Nazionale. Napoli-Monza: il tiro a giro di Kvaratskhelia I due gol messi a segno dal georgiano con il Monza sono il riflesso delle sue qualità. Favoloso il primo con un ... Leggi su napolipiu (Di domenica 21 agosto 2022)show gol conin Napoli-Monza, anche ladila giocata dell’attaccantedel Napoli. Il talento azzurro arrivato da perfetto sconosciuto in due partite ha messo a segno già 3 gol ed un assist, risultando decisivo con altri 3 passaggi chiave solo nella sfida Napoli-Monza. Ovviamente è ancora presto per cantare vittoria, ma se queste sono le premesse c’è da sperare. Anche perché c’era estremo scetticismo suquando segnava gol a raffica in Georgia e con la Nazionale. Napoli-Monza: ildiI due gol messi a segno dalcon il Monza sono il riflesso delle sue qualità. Favoloso il primo con un ...

