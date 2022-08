La folle estate del Manchester Utd | dal caos CR7 a Casemiro pagato come Haaland

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 agosto 2022) IlUtd è il club senza dubbio sulla bocca di tutti in questaestremamente travagliata: l’acquisto disolo l’ultima delle follie Chissà che nostalgia per i tifosi delUtd. L’epoca dorata di Sir Alex Ferguson (ma in fondo anche il biennio con José Mourinho) è davvero ormai un lontanissimo ricordo per uno tra i club più ricchi al mondo e, di conseguenza, tra i più prestigiosi. Red Devils che, oltretutto, non sollevano trofei dai tempi dello Special One portoghese e perseverano in un digiuno da Premier League che, nel prossimo maggio, accarezzerà con ogni probabilità il decennio. Fallito l’esperimento Solskjaer, la speranza di ritrovare competitività in questaera stata riposta nell’emergente Ten Hag. Il tecnico olandese si è però ritrovato nel pieno di ...