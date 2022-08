La Fiorentina spinge per Barak | ecco cosa filtra

(Di domenica 21 agosto 2022) Lavuole stringere per: i viola spingono col Verona per un prestito con diritto di riscatto, i gialloblù aprono alla...

LeBombeDiVlad : La #Fiorentina spinge per Antonin #Barak dell’ #HellasVerona. Secondo @DiMarzio lunedi sono previsti nuovi contatti… - sportli26181512 : Italiano spinge per Kokcu: 'Ha qualità straordinarie' VIDEO: Nel corso della conferenza stampa di presentazione di… - Fulvio461 : @firenzeviola_it Poteva risparmiarsela, Firenze ama la Fiorentina e spinge la dirigenza a migliorare la rosa -

... INCONTENIBILE DISTEFANO Dopo la prima mezz'ora il copione rimane lo stesso: lagestisce il possesso, assedia l'area dei padroni di casa esull'acceleratore, mentre l'Udinese è ...... dando un'accelerata ai contatti con il Verona, con cui si cerca l'accordo per la formula: i gialloblù vorrebbero monetizzare subito la cessione (chiedono 15 milioni), laper il ...FIRENZE - La svolta per il quinto innesto di mercato della Fiorentina - la tanto ricercata mezzala - è arrivata ieri in tarda mattinata, quando l’Hellas Verona ha ufficialmente aperto le trattative co ...Pradè è pronto a chiudere già all’inizio della prossima settimana. Come scrive il Corriere dello Sport, la svolta per il quinto innesto di mercato della Fiorentina – la tanto ricercata mezzala – è arr ...