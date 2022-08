sportli26181512 : La Fiorentina si inceppa, l'#Empoli resiste in 10: derby toscano senza gol: La Fiorentina si inceppa, l'#Empoli res… - Gazzetta_it : La Fiorentina si inceppa, l'Empoli resiste in 10: derby toscano senza gol -

Finisce a reti bianche il derby toscano. Al Castellani domina l'equilibrio per i primi 45', con lache cerca di fare gioco e l'Empoli che sfrutta le transizioni per rendersi pericoloso. Un'occasione per parte nella prima frazione: dopo 2 minuti Lammers, innescato bene davanti alla porta, ...... fatto sta che lacon lui in campo perde molto in fase offensiva. PARLA IL CAMPO - L'assenza di palleggio in mezzo centrocampola corretta gestione tecnicamente del possesso palla ... Fiorentina, emergono i limiti di Amrabat che non convince a pieno: Italiano ha un problema in regia La vittoria di domenica contro la Cremonese, oltre che a fa riniziare con il sorriso il campionato, ha dato a Vincenzo Italiano un sacco di indicazioni. Tra le cose da rivedere c’è sicuramente la posi ...Vincenzo Italiano è il primo a voler alzare l'asticella delle ambizioni, tant'è che a Moena - riporta Tuttosport - caricava così i suoi calciatori: "Ragazzi ...